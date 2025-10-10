Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Einfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Loßburg (ots)

Zu einem Wohnhausbrand ist es am frühen Freitagmorgen im Loßburger Ortsteil Dottenweiler gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand gegen 00:50 Uhr im Erdgeschoss eines in der Wäldener Straße befindlichen Hauses aus. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte ein ausbreiten des Brandes auf andere Stockwerke nicht verhindert werden. Eine im Haus lebende Frau und ihre vier Kinder verließen das Haus selbstständig rechtzeitig und unverletzt. Ein im Haus befindlicher Hund konnte nur noch leblos geborgen werden.

Das Feuer und entstandene Glutnester wurden bis in die Morgenstunden gelöscht. Die Feuerwehr Loßburg war mit 18 Fahrzeugen und über 100 Einsatzkräften vor Ort.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit zwischen 200.000 bis 300.000 Euro geschätzt. Eine mögliche Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

