POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Küchenbrand in Wohnhaus

Freudenstadt (ots)

In der Nacht auf Freitag kam es in einem Wohnhaus zu einem Brand in einer Küche.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde gegen 1 Uhr eine Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss eines in der Bohlstraße gelegenen Wohnhauses gemeldet, die sich im weiteren Verlauf zu einem Brand in der Küche entwickelte. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Beistellofen ursächlich für den Brand gewesen sein.

Die Küche brannte vollständig aus, das Wohnhaus ist jedoch weiterhin bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit zwischen 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

