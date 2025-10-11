Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen: Haus nach Brand unbewohnbar

Pforzheim (ots)

Neuhausen - In Neuhausen kam es am Samstagmittag zu einem Wohnhausbrand.

Kurz vor 15:00 Uhr wurde bei der Rettungsleitstelle Pforzheim ein Brand gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Bereich eines begehbaren Kleiderschrankes im Erdgeschoß aus. Die Bewohner des Hauses konnten alle rechtzeitig und unverletzt das Haus verlassen. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 16:00 Uhr an, danach wurde eine Brandwache durch die Feuerwehr veranlasst. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehren Neuhausen und Heimsheim waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Nadine Fromm, Führungs-und Lagezentrum

