PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen: Haus nach Brand unbewohnbar

Pforzheim (ots)

Neuhausen - In Neuhausen kam es am Samstagmittag zu einem Wohnhausbrand.

Kurz vor 15:00 Uhr wurde bei der Rettungsleitstelle Pforzheim ein Brand gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Bereich eines begehbaren Kleiderschrankes im Erdgeschoß aus. Die Bewohner des Hauses konnten alle rechtzeitig und unverletzt das Haus verlassen. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 16:00 Uhr an, danach wurde eine Brandwache durch die Feuerwehr veranlasst. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehren Neuhausen und Heimsheim waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Nadine Fromm, Führungs-und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 15:25

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Pforzheim (ots) - Am Montagnachmittag hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Pforzheim einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der bislang unbekannte Fahrer in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:20 Uhr offenbar mit einem Linienbus kurz vor dem Kreuzungsbereich Bleichstraße/Jahnstraße vom ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:27

    POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Küchenbrand in Wohnhaus

    Freudenstadt (ots) - In der Nacht auf Freitag kam es in einem Wohnhaus zu einem Brand in einer Küche. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde gegen 1 Uhr eine Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss eines in der Bohlstraße gelegenen Wohnhauses gemeldet, die sich im weiteren Verlauf zu einem Brand in der Küche entwickelte. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Beistellofen ursächlich für den Brand gewesen sein. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren