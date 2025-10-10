Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Montagnachmittag hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Pforzheim einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der bislang unbekannte Fahrer in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:20 Uhr offenbar mit einem Linienbus kurz vor dem Kreuzungsbereich Bleichstraße/Jahnstraße vom Fahrbahnrand aus angefahren und an einem geparkten Renault hängen geblieben sein. Im weiteren Verlauf setzte der Fahrer des Unfallfahrzeugs seine Fahrt über die Bleichstraße in Richtung Dillweißenstein fort. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

