Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 294

Simmersfeld (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt - haben am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 bei Simmersfeld durchgeführt.

In der Zeit von 14 bis 17 Uhr wurden auf Höhe des Windparks in beide Fahrtrichtungen ca. 700 Fahrzeuge gemessen. Hiervon boten mehr als 50 Grund zur Beanstandung. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 100 km/h mit 146 km/h. Diesem droht nun ein Fahrverbot.

Zur weiteren Steigerung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Carmela Rinaldo, Pressestelle

