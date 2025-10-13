PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 294

Simmersfeld (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt - haben am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 bei Simmersfeld durchgeführt.

In der Zeit von 14 bis 17 Uhr wurden auf Höhe des Windparks in beide Fahrtrichtungen ca. 700 Fahrzeuge gemessen. Hiervon boten mehr als 50 Grund zur Beanstandung. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 100 km/h mit 146 km/h. Diesem droht nun ein Fahrverbot.

Zur weiteren Steigerung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 09:40

    POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Verkehrsunfall verursacht und Polizeibeamte beleidigt

    Waldachtal (ots) - Unter Alkoholeinfluss ist am Samstagabend ein Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße K 4723 verunfallt. Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 21 Jahre alte Fahrer, kurz vor Mitternacht, mit seinem Audi die K 4723, von Lützenhardt kommend in Fahrtrichtung Cresbach. Kurz nach der Ortsausfahrt Lützenhardt überholte er noch einen Pkw und überfuhr im ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:10

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

    Mönsheim (ots) - Alkoholisiert ist am Freitagabend ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Landesstraße 1177 mit einem an einer Ampel wartenden Porsche kollidiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Mann mit seinem Mercedes gegen 21:00 Uhr von Weissach in Richtung Mönsheim. Als er an einer Ampel nach rechts abbiegen wollte, kam er offenbar aufgrund seiner ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 08:40

    POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Alkoholisiert verunfallt - Fahrer wird leicht verletzt

    Altensteig (ots) - Am Samstagmittag hat ein 65 Jahre alter Pkw-Lenker beim Abbiegen ein Verkehrszeichen überfahren und sich im Anschluss beim Aussteigen verletzt. Nach bisherigem Sachstand befuhr der 65-Jährige mit seinem Peugeot, gegen 13:20 Uhr, die Freudenstädter Straße als er im Einmündungsbereich zur Schulstraße von der Fahrbahn abkam und mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren