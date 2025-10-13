PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Verkehrsunfall verursacht und Polizeibeamte beleidigt

Waldachtal (ots)

Unter Alkoholeinfluss ist am Samstagabend ein Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße K 4723 verunfallt.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 21 Jahre alte Fahrer, kurz vor Mitternacht, mit seinem Audi die K 4723, von Lützenhardt kommend in Fahrtrichtung Cresbach. Kurz nach der Ortsausfahrt Lützenhardt überholte er noch einen Pkw und überfuhr im Anschluss auf Höhe der Straße "Schelmenhecke" eine Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf geriet er auf die Gegenfahrbahn und fuhr letztlich eine Böschung hinunter. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. An der Verkehrseinrichtung kam es zu einer Beschädigung, welche mit rund 500 Euro beziffert wird. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Glücklicherweise blieben er und seine beiden Mitfahrer unverletzt.

Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte der 21-Jähre mehrfach zu flüchten. Ebenfalls widersetzte er sich bei der Blutentnahme und beleidigte hierbei die Polizeibeamten. Der Fahrer muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

