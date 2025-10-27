PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB6: Autoreifen verloren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits vergangenen Donnerstag verlor auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und Mannheim ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Reifen, wodurch zwei nachfolgende Autos stark beschädigt wurden. Einem 35-jährigen Toyota-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig dem Hindernis auf dem linken Fahrstreifen auszuweichen, weshalb er den Reifen überfuhr. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des Toyotas aus. Das Fahrzeug wurde stark an der Front sowie am Unterboden beschädigt und verlor Betriebsstoffe. Ein nachfolgender Peugeot-Fahrer konnte dem Reifen ebenfalls nicht ausweichen. Auch er kollidierte mit dem Reifen und schob diesen bis zum Stillstand vor sich her. Aufgrund der Fahrbahnverunreinigung musste eine Fachfirma die Betriebsstoffe vom Fahrbahnbelag entfernen

Der Toyota-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Da der Unfallverursacher weiterhin unbekannt ist, sucht die Autobahnpolizei nach Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06227/35826-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

