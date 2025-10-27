PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Mannheimer Stadtteil Lindenhof kam es zu einem Unfall, nach welchem die unfallverursachende Person die Unfallstelle verließ, ohne der Feststellpflicht nachzukommen.

Ein Anwohner der Meerwiesenstraße parkte seinen VW am Freitag gegen 16:00 Uhr vor seiner Haustür. Als dieser am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug beschädigt ist. Eine bislang unbekannte Person war zu dem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt, während das Fahrzeug in der Meerwiesenstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt war, mit dem Auto kollidiert und hatte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. An dem geparkten VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Fahrzeug mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

