Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg: Erfolgreiche Sonderkontrollwoche der Verkehrspolizei

Mannheim/Heidelberg (ots)

In der Herbstzeit stellen die früh einsetzende Dunkelheit sowie nasses Laub auf den Fahrbahnen besondere Gefahrenquellen dar. Aus diesem Anlass führte die Verkehrspolizeiinspektion Mannheim in den Stadtgebieten von Mannheim und Heidelberg zwischen Montag, dem 20. Oktober und Freitag, dem 24. Oktober Sonderkontrollen durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Verkehrssicherheit von Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern. Insgesamt 128 solcher Fahrzeuge wurden kontrolliert und dabei 59 Verstöße, darunter 39 Rotlichtfahrten, festgestellt. Auch zwei Halte- und Parkverstöße auf Radverkehrsflächen wurden geahndet. In verkehrserzieherischen Gesprächen wiesen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf die Wichtigkeit einer funktionsfähigen Beleuchtung und einer guten Sichtbarkeit im Straßenverkehr hin.

