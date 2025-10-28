PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg: Erfolgreiche Sonderkontrollwoche der Verkehrspolizei

Mannheim/Heidelberg (ots)

In der Herbstzeit stellen die früh einsetzende Dunkelheit sowie nasses Laub auf den Fahrbahnen besondere Gefahrenquellen dar. Aus diesem Anlass führte die Verkehrspolizeiinspektion Mannheim in den Stadtgebieten von Mannheim und Heidelberg zwischen Montag, dem 20. Oktober und Freitag, dem 24. Oktober Sonderkontrollen durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Verkehrssicherheit von Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern. Insgesamt 128 solcher Fahrzeuge wurden kontrolliert und dabei 59 Verstöße, darunter 39 Rotlichtfahrten, festgestellt. Auch zwei Halte- und Parkverstöße auf Radverkehrsflächen wurden geahndet. In verkehrserzieherischen Gesprächen wiesen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf die Wichtigkeit einer funktionsfähigen Beleuchtung und einer guten Sichtbarkeit im Straßenverkehr hin.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren