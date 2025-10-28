Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Leichte Verletzungen und erheblicher Sachschaden nach Unfall im Kreuzungsbereich

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich an der Kreuzung Kleinfeldstraße/Schwetzinger Straße ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und an drei Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand.

Eine 29-jährige Autofahrerin war gegen 09:45 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Kleinfeldstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Schwetzinger Straße missachtete sie, ersten Unfallermittlungen zufolge, die Vorfahrt eines von links kommenden Mercedes-Benz und kollidierte schließlich mit dem Auto des 53-jährigen Mannes.

Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes-Benz gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten VW Transporter geschleudert. Die Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und von eingesetzten Rettungskräften vor Ort betreut. Der Peugeot sowie der Mercedes-Benz waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen musste der Gleisbereich der Straßenbahn in dem Bereich für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell