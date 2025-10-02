Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: zwei Verletzte und ein Totalschaden

Giessen (ots)

Auf der K425 zwischen Möttau und Altenkirchen verlor gestern Mittag (01.10.2025) ein 25-Jähriger die Kontrolle über seinen Suzuki, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Gegen 12:30 Uhr war der Vitara-Fahrer in Richtung Altenkirchen unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und auf die unbefestigte Bankette geriet. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 25-Jährige verletzt sich leicht und musste zur Abklärung in ein Krankenhaus. Sein 20-jähriger Beifahrer verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der graue Vitara wurde stark beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit 30.000 Euro.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

