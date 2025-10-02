PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: zwei Verletzte und ein Totalschaden

Giessen (ots)

Braunfels-Altenkirchen: zwei Verletzte und ein Totalschaden

Auf der K425 zwischen Möttau und Altenkirchen verlor gestern Mittag (01.10.2025) ein 25-Jähriger die Kontrolle über seinen Suzuki, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Gegen 12:30 Uhr war der Vitara-Fahrer in Richtung Altenkirchen unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und auf die unbefestigte Bankette geriet. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 25-Jährige verletzt sich leicht und musste zur Abklärung in ein Krankenhaus. Sein 20-jähriger Beifahrer verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der graue Vitara wurde stark beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit 30.000 Euro.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren