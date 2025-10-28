PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei kontrolliert stark betrunkenen Autofahrer

Heidelberg (ots)

Am Montag kontrollierte gegen 21:30 Uhr eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte den Fahrer eines Renaults auf der Rohrbacher Straße. Im Gespräch zeigte sich, dass der 63-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Der Fahrer musste mit auf die Wache und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Gegen den 63-Jährigen wird nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 07:58

    POL-MA: Mannheim/Heidelberg: Erfolgreiche Sonderkontrollwoche der Verkehrspolizei

    Mannheim/Heidelberg (ots) - In der Herbstzeit stellen die früh einsetzende Dunkelheit sowie nasses Laub auf den Fahrbahnen besondere Gefahrenquellen dar. Aus diesem Anlass führte die Verkehrspolizeiinspektion Mannheim in den Stadtgebieten von Mannheim und Heidelberg zwischen Montag, dem 20. Oktober und Freitag, dem 24. Oktober Sonderkontrollen durch. Der Schwerpunkt ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 21:43

    POL-MA: Heidelberg: Bus fährt sich auf abschüssiger Straße fest, Pressemitteilung Nr. 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6145890 kam es am heutigen Montagmorgen kurz nach 11:00 Uhr im Bereich der Straßen Hausackerweg und Am Rosenbusch dazu, dass sich ein Reisebus im Kurvenbereich festfuhr. Nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort ist nun bekannt, dass der 57-jährige Fahrer des Reisebusses die dort angebrachte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren