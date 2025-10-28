Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei kontrolliert stark betrunkenen Autofahrer

Heidelberg (ots)

Am Montag kontrollierte gegen 21:30 Uhr eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte den Fahrer eines Renaults auf der Rohrbacher Straße. Im Gespräch zeigte sich, dass der 63-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Der Fahrer musste mit auf die Wache und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Gegen den 63-Jährigen wird nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

