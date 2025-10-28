PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 8:30 Uhr in der Kolpingstraße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 24-jährige Fahrer eines VW erkannte einen verkehrsbedingten Rückstau zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der LKW auf einen davorstehenden VW Golf geschoben und beschädigte auch diesen. Der 66-jährige Beifahrer des Golfs wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

