Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Parkunfall abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Mannheimer Stadtteil Käfertal kam es zu einem Unfall, nach welchem sich die verursachende Person von der Unfallstelle entfernte, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Ein 39-Jähriger hatte seinen Smart am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr in der Enzianstraße geparkt. Als er am Montagmorgen gegen 07:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass mehrere Fahrzeugteile auf dem Boden lagen und sein Auto beschädigt worden war. Ersten Unfallermittlungen zufolge touchierte eine unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken den Smart, sodass an beiden Fahrzeugen Teile der Stoßstangen herausbrachen. Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Smart des 39-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell