PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Parkunfall abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Mannheimer Stadtteil Käfertal kam es zu einem Unfall, nach welchem sich die verursachende Person von der Unfallstelle entfernte, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Ein 39-Jähriger hatte seinen Smart am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr in der Enzianstraße geparkt. Als er am Montagmorgen gegen 07:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass mehrere Fahrzeugteile auf dem Boden lagen und sein Auto beschädigt worden war. Ersten Unfallermittlungen zufolge touchierte eine unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken den Smart, sodass an beiden Fahrzeugen Teile der Stoßstangen herausbrachen. Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Smart des 39-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 11:47

    POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

    Mannheim (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 8:30 Uhr in der Kolpingstraße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 24-jährige Fahrer eines VW erkannte einen verkehrsbedingten Rückstau zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der LKW auf einen davorstehenden VW Golf geschoben und beschädigte auch diesen. Der 66-jährige Beifahrer des Golfs wurde bei ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:47

    POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Bildungsinstitut - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Im Heidelberger Stadtteil Rohrbach wurde in ein Bildungsinstitut eingebrochen und Bargeld entwendet. Eine bislang unbekannte Täterschaft öffnete im Zeitraum zwischen Samstagmittag gegen 14:30 Uhr und Montagmorgen gegen 06:30 Uhr gewaltsam eine Eingangstür eines Bildungsinstituts in der Englerstraße. Anschließend wurden mehrere Büroräume in dem Objekt betreten und darin nach Wertgegenständen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren