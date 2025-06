POL-F: 250620- 0635 Frankfurt- Nieder- Eschbach: Bezug zu Nr. 0625- Vermisste Person- Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Frankfurt (ots) - (yi) Seit Donnerstag (19. Juni 2025), gegen 12:40 Uhr wird der 14-jährige Hardy H. aus dem Frankfurter Stadtteil Preungesheim vermisst. Er wurde letztmalig an seiner Wohnanschrift Am Dachsberg gesehen. Herr H. befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und ist auf Hilfe angewiesen. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 165cm groß, schlankes Erscheinungsbild; trägt ...

mehr