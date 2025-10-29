Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter bricht Spielautomat auf - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 20:11 Uhr und 20:30 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam einen Spielautomaten einer Snackbar in der Käfertaler Straße und entwendete hieraus Spielwaren im Wert von ca. 1.000 Euro. Der unbekannte Täter verstaute das Diebesgut in einem im Verkaufsraum befindlichen Mülleimer, welchen er zuvor entleerte und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich, ca.170-180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare, dunkler Drei-Tage-Bart

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise, unter der Tel.: 0621 / 3301-0, entgegen.

