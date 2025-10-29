POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger aus Mannheim
Mannheim (ots)
Die Fahndung nach dem vermissten 13-Jährigen Mädchen (Link zur PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6141581) hat sich erledigt. Die Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen und befindet sich wieder bei einer Angehörigen. Medienvertretende werden gebeten die Lichtbilder der Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.
