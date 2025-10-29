POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger aus Mannheim

Mannheim (ots) - Im Mannheimer Stadtteil Käfertal kam es zu einem Unfall, nach welchem sich die verursachende Person von der Unfallstelle entfernte, ohne die Personalien zu hinterlassen. Ein 39-Jähriger hatte seinen Smart am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr in der Enzianstraße geparkt. Als er am Montagmorgen gegen 07:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass mehrere Fahrzeugteile auf dem Boden lagen ...

mehr