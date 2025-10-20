Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 13-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Seit Freitagnachmittag, den 17.10.2025 ist eine 13-Jährige aus einem katholischen Kinderheim in Mannheim vermisst. Nach der Schule am vorgenannten Freitag ist das Mädchen nicht zum Kinderheim zurückgekehrt. Konkrete Hinwendungsorte sind nicht bekannt. In den letzten Wochen, als die Vermisste ebenfalls abgängig war, wurde sie in einer Diskothek in Sinsheim oder am Hauptbahnhof Karlsruhe aufgegriffen. Zuletzt hatte die Vermisste geäußert, dass sie nach Berlin, Dortmund oder Bayern gehen wolle.

Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm - ca. 50 kg - schlank - lange, glatte, schwarz gefärbte Haare - künstliche Wimpern

Ein Lichtbild der Vermissten kann unter folgendem Link aufgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-nach-kind/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Ihre Hinweise entgegen.

