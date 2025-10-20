Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener kollidiert mit Verkehrsschild

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen verlor ein Betrunkener die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 22-Jähriger am Sonntag gegen 01:30 Uhr auf der Eppelheimer Straße in Fahrtrichtung Eppelheim. Beim Durchfahren eines Kreisverkehrs am Ortsausgang verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz und prallte gegen ein Straßenschild. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutliche Anzeichen wahr, welche für eine Alkoholisierung des Fahrers sprachen. Ein aufgrund dessen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der Fahrer wurde auf ein Polizeirevier gebracht, wo ihm von einer Ärztin eine Blutprobe abgenommen wurde. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein einbehalten.

Das Auto des 22-Jährigen wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass es nach erfolgter Unfallaufnahme abgeschleppt werden musste. Auch am Straßenschild entstand ein Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe ist noch unbekannt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Der 22-jährige Fahrer muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

