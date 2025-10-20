PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autos von unbekannter Täterschaft zerkratzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Heidelberger Ortsteil Rohrbach mehrere Autos beschädigt.

Ein Anwohner des Erlenwegs verständigte die Polizei und teilte mit, dass sein Auto über Nacht beschädigt worden war. Der 56-Jährige hatte seinen Toyota am Freitag gegen 23:00 Uhr im Erlenweg geparkt. Als er am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die gesamte rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt worden war. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit durch die Beamten konnten sie vier weitere Fahrzeuge feststellen, welche auf ähnliche Weise beschädigt wurden.

Bereits im September war es in unmittelbarer Nähe zum Erlenweg, in der Rastatter Straße, zu drei Fällen gekommen, bei denen Autos in selbiger Form beschädigt wurden. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

