Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 17 Uhr und 23:45 Uhr am Samstag drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in der Kopernikusstraße ein. Als die Bewohnerin um kurz vor Mitternacht nach Hause kam, musste sie feststellen, dass die Wohnungstüre offenstand und eine bislang unbekannte Täterschaft nach Wertsachen gesucht hatte. Es stellte sich heraus, dass unter anderem Schmuck gestohlen wurde. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

