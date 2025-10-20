Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin und Autofahrer beschuldigen sich gegenseitig - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstag waren eine 38-Jährige in einem grauen VW sowie ein 55-Jähriger mit einem schwarzen BMW auf der B 38 vom Rhein-Neckar-Zentrum kommend in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Um kurz vor 12:30 Uhr kam es zu einer gefährlichen Verkehrssituation zwischen den beiden Autos. Gegenüber der Polizei schilderten die Fahrerin und der Fahrer ganz unterschiedliche Sachverhalte. Aus Sicht der 38-Jährigen fuhr der 55-Jährige extrem dicht auf und versuchte mehrfach zu überholen, wodurch sie sich genötigt fühlte. Sie verständigte daher die Polizei. Der BMW-Fahrer schilderte hingegen, dass er geschnitten wurde und stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Aufgrund der stark abweichenden Aussagen, bitte die Polizei Zeuginnen und Zeugen um ihre Mithilfe.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

