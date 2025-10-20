PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Flucht vor Verkehrskontrolle scheitert

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag versuchte ein Autofahrer, vor einer polizeilichen Verkehrskontrolle zu fliehen.

Ein 19-jähriger Autofahrer sollte gegen 17:00 Uhr im Rahmen der Verkehrsüberwachung einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße unterzogen werden. Als ihm dies von den eingesetzten Beamten mittels einer Anhaltekelle deutlich gemacht wurde, hielt er zunächst in der Straße Ziegelhütte an. Als die Beamten ihr Auto verließen, um die Kontrolle durchzuführen, überlegte es sich der 19-jährige Autofahrer anders, beschleunigte seinen Toyota und entfernte sich zunächst von der Örtlichkeit. Kurze Zeit später konnte der Autofahrer jedoch auf einem Tankstellengelände kontrolliert werden. Ein Grund für den Fluchtversuch könnte der Umstand gewesen sein, dass dem Fahrer des Toyota der Führerschein entzogen wurde und er demnach ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Auf einer Polizeidienststelle wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 19-jährige Autofahrer muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel sein Auto führte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

