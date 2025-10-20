Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtig - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern.

Ein 62-jähriger Radfahrer wurde auf dem Fuß- und Radweg in Höhe der Unterführung der L 531 von einem bislang unbekannten Mann auf einem Rennrad touchiert, als beide auf Höhe der Poller unterwegs waren. Durch den Kontakt stürzte der 62-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - auffallend groß - schlank - unterwegs auf einem Rennrad

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen. Daher bittet der Polizeiposten Schriesheim Personen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06203/ 61301 zu melden.

