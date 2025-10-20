Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 75-jähriger Fahrer eines VW musste aufgrund eines Staus seine Geschwindigkeit verringern. Ein nachfolgender 58-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 73-jährige Mitfahrerin im VW leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf lenkte der 58-jährige BMW-Fahrer nach links und kollidierte hierbei mit dem BMW eines 36-Jährigen. Dessen Fahrzeug prallte gegen die Betonleitwand und kam quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der 58-jährige BMW-Fahrer sowie die 73-jährige Mitfahrerin des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 36-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden. Die Fahrzeuge des 75-jährigen VW-Fahrers und des 58-jährigen BMW-Fahrers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell