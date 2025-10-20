PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 75-jähriger Fahrer eines VW musste aufgrund eines Staus seine Geschwindigkeit verringern. Ein nachfolgender 58-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 73-jährige Mitfahrerin im VW leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf lenkte der 58-jährige BMW-Fahrer nach links und kollidierte hierbei mit dem BMW eines 36-Jährigen. Dessen Fahrzeug prallte gegen die Betonleitwand und kam quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der 58-jährige BMW-Fahrer sowie die 73-jährige Mitfahrerin des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 36-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden. Die Fahrzeuge des 75-jährigen VW-Fahrers und des 58-jährigen BMW-Fahrers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Janine Volz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 12:39

    POL-MA: Mannheim: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall an Kreuzung

    Mannheim (ots) - Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Viernheimer Weg / Amselstraße in Mannheim-Sandhofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden, darunter ein sechsjähriges Kind. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 63-jährige Fahrerin eines Skoda an der genannten Kreuzung die Vorfahrt eines 38-jährigen Mercedes-Fahrers. In der Folge kam es zur Kollision beider ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:44

    POL-MA: Mannheim: Aggressives Verhalten bei Personenkontrolle - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Samstagmittag gegen 13:10 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann im Stadtteil Neckarstadt-Ost von der Polizei kontrolliert, woraufhin er aggressiv reagierte und handgreiflich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten wurde. Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Straße Lange Rötterstraße wurde der Mann von den eingesetzten Beamten aufgefordert, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren