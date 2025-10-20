Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall an Kreuzung

Mannheim (ots)

Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Viernheimer Weg / Amselstraße in Mannheim-Sandhofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden, darunter ein sechsjähriges Kind.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 63-jährige Fahrerin eines Skoda an der genannten Kreuzung die Vorfahrt eines 38-jährigen Mercedes-Fahrers. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Sowohl die Skoda-Fahrerin als auch der Mercedes-Fahrer sowie das mitfahrende sechsjährige Kind im Skoda wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell