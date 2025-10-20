PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aggressives Verhalten bei Personenkontrolle - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:10 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann im Stadtteil Neckarstadt-Ost von der Polizei kontrolliert, woraufhin er aggressiv reagierte und handgreiflich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten wurde.

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Straße Lange Rötterstraße wurde der Mann von den eingesetzten Beamten aufgefordert, sich auszuweisen, da er durch störendes Verhalten auffiel. Er weigerte sich zunächst, seine Personalien bekanntzugeben, kam der Aufforderung jedoch kurze Zeit später widerwillig nach. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahme wurde der Mann zunehmend aggressiver und schließlich handgreiflich gegenüber den eingesetzten Beamten, sodass er vorläufig festgenommen und im weiteren Verlauf zu einer Polizeidienststelle gebracht wurde. Im Rahmen des Transports der Person bespuckte er die Beamten mehrfach und trat nach ihnen. Außerdem stieß er mit seinem Kopf mutwillig gegen das Fahrzeugdach des Streifenwagens, wodurch er sich leichte Verletzungen zuzog. Zusätzlich beleidigte der 44-Jährige die Beamten fortlaufend. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ihm wurden durch einen Arzt Blutproben entnommen. Außerdem blieb er bis zum Samstagabend auf richterliche Anordnung im polizeilichen Gewahrsam.

Durch die Angriffe des Tatverdächtigen wurden zwei Beamte leicht verletzt. Der 44-Jährige muss sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt führt die Ermittlungen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

