POL-MA: Mannheim: Beim Parkvorgang Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Am Samstag, im Zeitraum zwischen 15:45 Uhr und 16:20 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmender einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai auf einem Parkplatz in der Amselstraße im Mannheimer Stadtteil Sandhofen beim Ein- oder Ausparken und flüchtete.
Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden, der sich auf etwa 8.000 Euro beziffern lässt.
Das Polizeirevier Mannheim-Sandhausen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Es werden Personen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 77769-0 zu melden.
