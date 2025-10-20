Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Parkvorgang Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 15:45 Uhr und 16:20 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmender einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai auf einem Parkplatz in der Amselstraße im Mannheimer Stadtteil Sandhofen beim Ein- oder Ausparken und flüchtete.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden, der sich auf etwa 8.000 Euro beziffern lässt.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhausen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Es werden Personen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell