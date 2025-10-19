Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Autofahrer fährt ohne Führerschein durch die Stadt

Heidelberg (ots)

Am Samstag, gegen 20:10 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein Mercedes-Benz mit Schlangenlinien über die Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Neuenheim fahren würde. In der Rottmannstraße konnte der Pkw-Fahrer von der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme wirkte der 47-Jährige sichtlich alkoholisiert und roch deutlich nach Alkohol. Zudem konnte der Mann den Beamten keinen gültigen Führerschein vorzeigen, da dieser ihm bereits entzogen worden war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige auf das Polizeirevier Heidelberg-Nord verbracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

