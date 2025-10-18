POL-MA: Bammental
Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - PM Nr.1
Bammental / Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Gegen 20.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L600 / B45 bei Bammental zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Erste Rettungskräfte treffen gerade an der Unfallstelle ein. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
