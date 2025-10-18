PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental
Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - PM Nr.1

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 20.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L600 / B45 bei Bammental zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Erste Rettungskräfte treffen gerade an der Unfallstelle ein. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

