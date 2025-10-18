Heidelberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:30 Uhr, wurde der Polizei eine Körperverletzung in der Heidelberger Hauptstraße auf Höhe der Heiliggeistkirche gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Zeugen sowie die beiden Geschädigten. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 19-Jährige den 24-Jährigen erschreckt, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung kam. In der Folge schlug der ...

