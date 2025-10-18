Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025 gegen 19:55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Schwetzinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und der Straßenbahn Linie 1, die in Richtung Neckarauer Übergang fuhr. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete die 26-jährige Fahrerin die Vorfahrt der Bahn. Im Zuge dessen führte der 27-jährige Straßenbahnfahrer eine Gefahrenbremsung durch, um eine Kollision zu verhindern, während die 26-jährige Cabriolet-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn steuerte. Im Verlauf zog sie von der Gegenfahrbahn nach rechts, sodass es schließlich doch zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Die 26-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt, der Straßenbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme und für Bergungsmaßnahmen war die Schwetzinger Straße bis zur Rheinhäuser Straße gesperrt und der Linienverkehr bis ca. 20:40 Uhr eingeschränkt.

Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

