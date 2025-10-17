PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim
Rhein-Neckar-Kreis: Scheunenbrand - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6140126), wurde am heutigen Tag gegen 16:20 Uhr ein Scheunenbrand in Sinsheim, Ortsteil Weiler gemeldet.

Bei dem Brandobjekt handelte es sich um insgesamt zwei Scheunen, welche durch eine Zwischenwand getrennt waren. Durch die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein daneben befindliches Wohngebäude verhindert werden.

Verletzt wurde niemand. An beiden Scheunen entstand nach derzeitigem Kenntnisstand Totalschaden und wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Kaiserstraße gesperrt und der Fahrzeugverkehr umgeleitet. Gegen 19:00 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Zeitweise kam es in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Nachlöscharbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Kai Wimmer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

