Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim
Rhein-Neckar-Kreis: Scheunenbrand - PM Nr.1

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es in der Schafgasse in Sinsheim, OT Weiler, zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines gemeldeten Scheunenbrandes. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

