POL-MA: Sinsheim
Rhein-Neckar-Kreis: Scheunenbrand - PM Nr.1
Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es in der Schafgasse in Sinsheim, OT Weiler, zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines gemeldeten Scheunenbrandes. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.
