Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall auf der Autobahn mit zwei Verletzten

Mannheim (ots)

Am Donnerstag kam es zu einem Auffahrunfall auf der BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim. Eine 34-Jährige fuhr am späten Abend mit einem BMW auf dem linken Fahrstreifen auf der Autobahn in Richtung Mannheim. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der 40-jährige Fahrer des nachfolgenden Mercedes-Benz seine Geschwindigkeit nicht dem Verkehrsfluss angepasst, so dass sein Fahrzeug um kurz vor 20:30 Uhr auf das Heck des BMW prallte. Durch die Wucht der Kollision lösten bei beiden Autos die Airbags aus. Die Fahrerin sowie der Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 22.000 Euro. Aufgrund der erheblichen Schäden mussten beide abgeschleppt werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Richtung Mannheim kurzzeitig voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Um kurz nach 23:30 Uhr gab die Polizei die Strecke wieder ohne Einschränkungen frei. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm die Autobahnpolizei Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell