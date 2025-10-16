PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81
Asperg: abgefallene Radabdeckung hat 19 beschädigte Fahrzeuge zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Bislang 19 beschädigte Fahrzeuge und ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro sind die Bilanz eines Vorfalls, der sich am Mittwoch (15.10.2025) gegen 21:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Ludwigsburg-Nord ereignete. Ein bislang unbekannter Sattelzug-Lenker war auf der BAB 81 in Richtung Heilbronn unterwegs, als von seinem Fahrzeug ein größeres Anbauteil, mutmaßlich eine Plastikabdeckung eines Radlaufs, auf die Straße fiel. Ein dahinter fahrender 35 Jahre alter Lenker eines Sattelzuggespanns konnte dem Plastikteil nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Hierbei platze ein Reifen seines Aufliegers. Teile seines geplatzten Reifens sowie zersprungene Teile der Plastikabdeckung verteilten sich daraufhin über alle Fahrstreifen. In der Folge überfuhren 18 weitere Fahrzeuglenker diese Teile, was zu Sachschäden in Höhe zwischen 500 Euro bis 15.000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen führte. Neben dem Sattelzug des 35-Jährigen waren auch ein Mercedes sowie zwei Audi nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle beteiligten Fahrzeuglenker schafften es, ihre Fahrzeuge auf den Standstreifen zu lenken und abzustellen. So konnten gegen 22:00 Uhr der mittlere und linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen war auch die Feuerwehr vorsorglich am Einsatzort. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

