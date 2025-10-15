PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Zeugen nach Unfallflucht auf L 1136 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am letzten Donnerstag (09.10.2025) kam es gegen 17:10 Uhr auf der Landesstraße 1136 (L 1136) zwischen Hemmingen und Ditzingen-Schöckingen zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Motorradlenker war auf der L 1136 von Hemmingen kommend in Richtung Schöckingen unterwegs und überholte kurz nach dem Ortsausgang Hemmingen einen unbeteiligten Pkw. Ein 42-jähriger VW-Lenker, der dem Motorrad-Lenker auf der L 1136 von Schöckingen kommend entgegenkam, habe stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Motorrad zu verhindern. Ein 40-jähriger Seat-Lenker, der hinter dem VW in gleicher Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers mit dem VW. Der unbekannte Motorrad-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen gekümmert zu haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Gemäß den ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem noch unbekannten Motorrad um ein Modell "GS" der Marke BMW mit Ludwigsburger (LB-) Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

