Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht.

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich eine 89 Jahre alte Frau verantworten, nachdem sie am Montag (13.10.2025) zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen mutmaßlich in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 89-Jährige rangierte mit ihrem Mitsubishi auf dem Parkplatz, als sie vermutlich ein geparktes Fahrzeug touchierte. Erst später fiel ihr ein Unfallschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an ihrem Fahrzeug auf und meldete diesen nachträglich der Polizei. Bei dem beschädigten Pkw könnte es sich um einen Mercedes älterer Bauart in den Farben Blau oder Grau gehandelt haben. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht neben dem Geschädigten auch Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell