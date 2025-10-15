PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Eine 56 Jahre alte Opel-Lenkerin fuhr am Dienstag (14.10.2025) gegen 15.45 Uhr die Calwer Straße in Sindelfingen entlang, als sie im Kreuzungsbereich zur Gottlieb-Daimler-Straße aufgrund von stockendem Verkehr an einer Ampel bremsen musste. Eine hinter ihr fahrende 42 Jahre alte VW-Lenkerin erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Opel auf. Sowohl die beiden Fahrerinnen als auch ein 46 Jahre alter Beifahrer in dem VW und eine 40 Jahre alter Beifahrerin in dem Opel erlitten dabei leichte Verletzungen. Alle vier wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro belaufen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 10:07

    POL-LB: Böblingen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Eine 60 Jahre alte Kia-Lenkerin wollte am Dienstag (14.10.2025), gegen 10.30 Uhr von der Panzerstraße in Böblingen nach rechts in die Bunsenstraße abbiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich eine 48 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die ihrerseits die Bunsenstraße auf einem dortigen Radfahrschutzstreifen überquerte. Der Kia kollidierte mit der Radfahrerin, die dabei über die Motorhaube geschleudert wurde ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 09:18

    POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter fährt Straßenlaterne um und flüchtet

    Ludwigsburg (ots) - Rund 10.000 Euro Sachschaden hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (14.10.2025) zwischen 6.00 Uhr und 7.45 Uhr in Sindelfingen. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich auf der rechten Abbiegespur von der Hohenzollernstraße ortseinwärts in Richtung der Einmündung zur Sommerhofenstraße, als er nach rechts von der Fahrtbahn abkam und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren