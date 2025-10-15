Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Eine 56 Jahre alte Opel-Lenkerin fuhr am Dienstag (14.10.2025) gegen 15.45 Uhr die Calwer Straße in Sindelfingen entlang, als sie im Kreuzungsbereich zur Gottlieb-Daimler-Straße aufgrund von stockendem Verkehr an einer Ampel bremsen musste. Eine hinter ihr fahrende 42 Jahre alte VW-Lenkerin erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Opel auf. Sowohl die beiden Fahrerinnen als auch ein 46 Jahre alter Beifahrer in dem VW und eine 40 Jahre alter Beifahrerin in dem Opel erlitten dabei leichte Verletzungen. Alle vier wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro belaufen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

