POL-WAF: Oelde. Ausweichmanöver - Sturz

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw ist am Samstag (05.07.2025, 10.35 Uhr) einer der Fahrer an der Kreuzung Westkirchener Straße (L 831) / Hörster in Beelen leicht verletzt worden - der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Ein 35-jähriger Mann aus Ostenfelde war dabei links abzubiegen, als er mit einem entgegenkommenden 32-jährigen Autofahrer aus Loxten zusammenstieß. Der Versmolder wurde ...

