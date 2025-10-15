PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter fährt Straßenlaterne um und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (14.10.2025) zwischen 6.00 Uhr und 7.45 Uhr in Sindelfingen. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich auf der rechten Abbiegespur von der Hohenzollernstraße ortseinwärts in Richtung der Einmündung zur Sommerhofenstraße, als er nach rechts von der Fahrtbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Durch die Wucht der Kollision brach deren Betonmast und fiel auf ein Verkehrszeichen, ehe er auf dem Gehweg landete. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 16:54

    POL-LB: Schwieberdingen: PET-Sprudelflaschen führen zu Rückstau auf der B 10

    Ludwigsburg (ots) - Verkehrsteilnehmende, Mitarbeitende der Straßenmeisterei und die Polizei führten am Dienstagnachmittag (14.10.2025) auf der Bundesstraße 10 bei Schwieberdingen Aufräumarbeiten durch, nachdem rund 30 Getränkekisten vom LKW eines Getränkelieferanten gefallen waren. Gegen 15.00 Uhr teilten mehrere Personen der Polizei per Notruf mit, dass ein LKW ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:29

    POL-LB: Holzgerlingen: zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Montag schlugen noch unbekannte Täter gleich zweimal in Holzgerlingen zu und brachen Zigarettenautomaten auf. Die Unbekannten flexten bzw. hebelten einen Automaten in der Robert-Bosch-Straße und einen Automaten in der Max-Eyth-Straße auf. Sie stahlen die enthaltene Ware in noch unbekanntem Wert. Möglicherweise ließen sie aus dem Automaten, an dem noch mit Bargeld bezahlt werden ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:17

    POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (12.10.2025), gegen 17:00 Uhr in der Keplerstraße in Ludwigsburg ereignete. Eine 25 Jahre alte VW-Golf-Lenkerin fuhr die Keplerstraße in Richtung Friedrichstraße entlang und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Anschließend musste sie an einer roten Ampel stoppen. Daraufhin fuhr eine 20 Jahre alte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren