POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter fährt Straßenlaterne um und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (14.10.2025) zwischen 6.00 Uhr und 7.45 Uhr in Sindelfingen. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich auf der rechten Abbiegespur von der Hohenzollernstraße ortseinwärts in Richtung der Einmündung zur Sommerhofenstraße, als er nach rechts von der Fahrtbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Durch die Wucht der Kollision brach deren Betonmast und fiel auf ein Verkehrszeichen, ehe er auf dem Gehweg landete. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

