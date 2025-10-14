Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (12.10.2025), gegen 17:00 Uhr in der Keplerstraße in Ludwigsburg ereignete.

Eine 25 Jahre alte VW-Golf-Lenkerin fuhr die Keplerstraße in Richtung Friedrichstraße entlang und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Anschließend musste sie an einer roten Ampel stoppen. Daraufhin fuhr eine 20 Jahre alte VW-Tiguan-Lenkerin auf den VW Golf der 25-Jährigen auf. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Da der genaue Unfallhergang nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet das Polizeirevier Ludwigsburg Zeugen, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

