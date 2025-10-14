PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 67.000 Euro Sachschaden nach Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen, ein umgefahrener Ampelmast und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 67.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (13.10.2025), gegen 12.00 Uhr in Ludwigsburg ereignete.

Ein 67 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr die Friedrichstraße in Richtung Innenstadt entlang. Auf Höhe der Kreuzung zur Oststraße soll er plötzlich gestoppt und den Blinker nach rechts gesetzt haben. Mutmaßlich, da er bereits zu weit über den Kreuzungsbereich gefahren war, um abbiegen zu können, soll der 67-Jährige zunächst ein Stück zurückgesetzt haben. Anschließend soll er unvermittelt beschleunigt haben und kollidierte mit einer Ampel, die dadurch aus der Verankerung gerissen und ein Stück mitgeschleift wurde. Letztlich prallte der Mercedes frontal gegen einen Renault einer 53-Jährigen, die an einer roten Ampel in der Oststraße stand.

Sowohl der 67- als auch die 53-Jährige wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund der defekten Ampel musste die Polizei bis etwa 15.40 Uhr den Verkehr an der Kreuzung Friedrichstraße und Oststraße regeln.

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder denen bereits im Vorfeld der später beteiligte schwarze Mercedes aufgefallen war. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

