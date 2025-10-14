PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: drei PKW und einen Anhänger zerkratzt - 15.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der zwischen Samstag (11.10.2025) 17.00 Uhr und Montag (13.10.2025) 14.00 Uhr in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen wütete. Der Unbekannte zerkratzte einen Audi, einen Porsche, einen Mercedes und einen Anhänger, die auf Höhe einer Autowaschanlage abgestellt waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

