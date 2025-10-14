Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Heckscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (12.10.2025) 18.00 Uhr und Montag (13.10.2025) 06.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Schwabstraße in Hirschlanden zu. Sie zertrümmerten die Heckscheibe eines nahe einer Veranstaltungshalle geparkten VW Caddy ein und stahlen mehrere hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen aus dem Fahrzeug. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Der Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Ditzingen zu wenden.

