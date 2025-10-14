PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Heckscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (12.10.2025) 18.00 Uhr und Montag (13.10.2025) 06.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Schwabstraße in Hirschlanden zu. Sie zertrümmerten die Heckscheibe eines nahe einer Veranstaltungshalle geparkten VW Caddy ein und stahlen mehrere hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen aus dem Fahrzeug. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Der Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Ditzingen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 12:08

    POL-LB: Besigheim: Einbruch in Bankfiliale

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Montag (13.10.2025) wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls in eine Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Besigheim. Gemäß den bisherigen polizeilichen Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten am Sonntagabend (12.10.2025) über den öffentlich zugänglichen Selbstbedienungsraum Zugang zum Schalterbereich. Hierzu ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 10:46

    POL-LB: Waldenbuch: Zigarettenautomat gesprengt

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter leitete am Montag (13.10.2025), gegen 22.20 Uhr mutmaßlich Gas in einen Zigarettenautomaten in der Straße "Burkhardtsmühle" in Waldenbuch, nahe einem Biergarten. Anschließend sprengte er den Automaten und flüchtete, den bisherigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute gemacht zu haben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßahmen führten nicht zum Ergreifen des Täters. Die Höhe ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 10:35

    POL-LB: Vaihingen an der Enz-Riet: Einbruch in Schulgebäude

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (11.10.2025) 14.00 Uhr und Montag (13.10.2025) 07.15 Uhr in ein Schulgebäude in der Raiffeisenstraße in Riet ein. Nachdem sich die Einbrecher Zugang in die Schule verschafft hatten, brachen sie die Tür zum Rektorat auf. Indem sie einen Schrank gewaltsam öffneten, gelangten die Diebe an eine Geldkassette und eine Klassenkasse, die sie stahlen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren