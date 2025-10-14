Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Riet: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (11.10.2025) 14.00 Uhr und Montag (13.10.2025) 07.15 Uhr in ein Schulgebäude in der Raiffeisenstraße in Riet ein. Nachdem sich die Einbrecher Zugang in die Schule verschafft hatten, brachen sie die Tür zum Rektorat auf. Indem sie einen Schrank gewaltsam öffneten, gelangten die Diebe an eine Geldkassette und eine Klassenkasse, die sie stahlen. Insgesamt dürften die Unbekannten einen kleineren dreistelligen Betrag gestohlen haben. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz.

