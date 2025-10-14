Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein 68 Jahre alter VW-Lenker fuhr am Montag (13.10.2025), gegen 09.25 Uhr die Landesstraße 1125 (Hildrizhauser Straße) in Richtung Hildrizhausen entlang, als im kurz nach dem Parkplatz am Schönbuchturm ein noch unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes mit Calwer Zulassung (CW-) entgegenkam. Der Mercedes soll eher mittig der beiden Fahrbahnen gefahren sein, sodass er den VW des 67-Jährigen beim Vorbeifahren touchierte. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt leicht beschleunigt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell