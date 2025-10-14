Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 49 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin musste, nachdem sie am Montag (13.10.2025) gegen 13.15 Uhr im Bereich des Buchzentrums in Bietigheim-Bissingen in einen Unfall verwickelt war, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau hatte zunächst mit ihrem Zweirad die Buchstraße überquert und hierzu den Radschutzstreifen genutzt. Anschließend wollte sie weiter in Richtung des Buchzentrums fahren. Zeitgleich war eine 53-jährige Suzuki-Fahrerin im Begriff von einem der beiden dort vorhandenen Parkplätzen auf den anderen zu wechseln. Währenddessen übersah sie vermutlich die E-Scooterin-Fahrerin, die ihren Weg kreuzte und es kam zu einem Zusammenstoß. Die 49-Jährige wurde auf die Motorhaube des Suzuki aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. Die Schwere ihrer Verletzungen steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro insgesamt geschätzt.

