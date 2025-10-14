PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstag (11.10.2025), 13.00 Uhr und Montag (13.10.2025), 10.00 Uhr über eine Tiefgarage in einen Rohbau im Schlehenweg in Freudental. Dort brachen sie eine Aluminiumtür zu einem provisorischen Lagerraum auf und entwendeten diverse Elektrogeräte und Werkzeug im Wert von rund 4.500 Euro.

Der Polizeiposten Besigheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

