PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter warf am frühen Dienstag (14.10.2025), mutmaßlich gegen 3.15 Uhr eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes in der Johannes-Bieg-Straße in Erligheim ein. Anschließend betrat er widerrechtlich das Gebäude, um den bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Dokumentenmappe zu stehlen. Ob weitere Dinge entwendete wurden ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar die Tel. 07143 89106-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 20:03

    POL-LB: Ditzingen (L1177): Frontalzusammenstoß nach Überholmanöver

    Ludwigsburg (ots) - Am Montagnachmittag (13.10.2025) gegen 17:30 Uhr kam es auf der L1177 zwischen den Ortschaften Weissach und Ditzingen-Heimerdingen zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Während ein landwirtschaftliches Fahrzeug die Landstraße in Fahrtrichtung Heimerdingen befuhr, setzte der 46 Jahre alte Fahrer eines Porsche zum Überholmanöver an, ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:36

    POL-LB: BAB 81 / Freiberg am Neckar: Sekundenschlaf hat Unfall zur Folge

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (11.10.2025) kam es gegen 04:10 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Freiberg am Neckar zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker war auf der BAB 81 von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Ungefähr einen Kilometer vor der Anschlussstelle Pleidelsheim kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:35

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: Betrunkener 51-Jähriger geht mehrere Passanten an

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend (11.10.2025) gegen 21:50 Uhr pöbelte ein betrunkener 51-jähriger Mann im Bereich des Vaihinger Marktplatzes herum und griff mutmaßlich wahllos mehrere Personen an. Erst soll er eine 54-jährigen Frau getreten haben. Im weitern Verlauf soll er einen 17-jährigen Jugendlichen zunächst getreten und anschließend versucht haben zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren