POL-LB: Erligheim: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter warf am frühen Dienstag (14.10.2025), mutmaßlich gegen 3.15 Uhr eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes in der Johannes-Bieg-Straße in Erligheim ein. Anschließend betrat er widerrechtlich das Gebäude, um den bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Dokumentenmappe zu stehlen. Ob weitere Dinge entwendete wurden ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar die Tel. 07143 89106-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

