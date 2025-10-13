PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Betrunkener 51-Jähriger geht mehrere Passanten an

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (11.10.2025) gegen 21:50 Uhr pöbelte ein betrunkener 51-jähriger Mann im Bereich des Vaihinger Marktplatzes herum und griff mutmaßlich wahllos mehrere Personen an. Erst soll er eine 54-jährigen Frau getreten haben. Im weitern Verlauf soll er einen 17-jährigen Jugendlichen zunächst getreten und anschließend versucht haben zu schlagen. Weiterhin soll der 51-Jährige mehrere umstehende Jugendliche beleidigt haben. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten den Mann im Innenstadtbereich antreffen und kontrollieren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

